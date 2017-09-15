В США намерены бороться с «попытками Москвы и Пекина контролировать интернет»

Конгрессменам палаты представителей США представили законопроект, предлагающий меры по ограничению «попыток России и Китая контролировать интернет». В частности, авторы документа предлагают учредить должность посла Соединенных Штатов по киберпространству.

Чиновник «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии». Кроме того, в случае принятия законопроекта, в США начнется «разработка международной политики в киберпространстве, которая продвигала бы демократические принципы» и отвергала бы попытки Москвы и Пекина устанавливать «более серьезный контроль над интернетом», передает РИА «Новости»..

На этом фоне в конгрессе продолжается расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы, в ходе которых победу одержал Дональд Трамп. Как писал «Новый День», ранее американские СМИ активно муссировали тему «вмешательства» русских хакеров в выборы президента США. Высказывались предположения, что именно публикация корреспонденции представителей Демократической партии, взломанной якобы киберпреступниками из РФ, подорвала доверие к Хилари Клинтон, что позволило Трампу выиграть.

Затем уже действующего президента США обвиняли в связях с Россией. Однако как на днях отметил сам Дональд Трамп, «после семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих «связях с русскими» никто не смог предъявить никаких доказательств».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.09.17

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