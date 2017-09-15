Пятница, 15 сентября 2017, 15:45 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В США намерены бороться с «попытками Москвы и Пекина контролировать интернет»

В США намерены бороться с «попытками Москвы и Пекина контролировать интернет»

Конгрессменам палаты представителей США представили законопроект, предлагающий меры по ограничению «попыток России и Китая контролировать интернет». В частности, авторы документа предлагают учредить должность посла Соединенных Штатов по киберпространству.

Чиновник «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии». Кроме того, в случае принятия законопроекта, в США начнется «разработка международной политики в киберпространстве, которая продвигала бы демократические принципы» и отвергала бы попытки Москвы и Пекина устанавливать «более серьезный контроль над интернетом», передает РИА «Новости»..

На этом фоне в конгрессе продолжается расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы, в ходе которых победу одержал Дональд Трамп. Как писал «Новый День», ранее американские СМИ активно муссировали тему «вмешательства» русских хакеров в выборы президента США. Высказывались предположения, что именно публикация корреспонденции представителей Демократической партии, взломанной якобы киберпреступниками из РФ, подорвала доверие к Хилари Клинтон, что позволило Трампу выиграть.

Затем уже действующего президента США обвиняли в связях с Россией. Однако как на днях отметил сам Дональд Трамп, «после семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих «связях с русскими» никто не смог предъявить никаких доказательств».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.09.17

Подростковые разборки в Москве: 13-летнюю девочку избили в сквере. / К Москве приближается ураган. / На Шри-Ланке крокодил растерзал журналиста.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Белый дом: фейковые новости о Трампе и России занимают большую часть эфира СМИ США

АЭС в США подверглась хакерской атаке

Метки / США

Останки загадочного монстра выбросило на пляж в США после урагана «Харви»

СМИ: Венесуэла отказалась от доллара США при расчетах за нефть

Напуганные российско-белорусскими учениями США перебросили два Б-52 в Европу

Москва возразила Госдепу на предложение ввести миротворцев на границу России и Донбасса: «Это не зона напряженности»

Разведка США: КНДР готовится к новому пуску межконтинентальной ракеты

В США подросток открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

МИД РФ ответил на обвинения в отравлении воздуха Сан-Франциско российскими дипломатами
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

В Тавде игровой стенд рухнул на четырехлетнего малыша

Москва /

Глава ФСИН знал о махинациях своего заместителя до его задержания

Легендарный дайвер Федоров погиб, запутавшись в тросах в подводной пещере

Екатеринбург /

Приговор азиату, который поджег дом племянника с беременной женой и соседями, вынесут 18 сентября

Теракт в метро Лондона: от взрыва пострадали 20 человек, найдена вторая бомба

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости