Белый дом объявил, что встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится. Кремль: переговоры согласовываются

Официальная встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме не состоится. Об этом заявила секретарь Белого дома Сара Сандерс, передают американские СМИ. Она пояснила, что согласовать время встречи не позволяет плотное расписание обеих сторон.

В то же время представитель Белого дома допустила, что разговор двух лидеров в кулуарах саммита АТЭС все же может состояться, поскольку главы государства «будут находиться в одном и том же месте». «Они (президенты – прим. ред.) будут находиться в одном месте. Смогут ли они пересечься и поздороваться? Это возможно», – приводит слова Сандерс агентство Рейтер.

После заявления пресс-секретаря американской администрации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров России и США во Вьетнаме продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет, передает «Интерфакс».

До этого Песков сообщил, что обсуждается вариант проведения переговоров Путина и Трампа в пятницу, 10 ноября, однако, отмечал он, «какая-то согласованная повестка дня» планируемой встречи президентов двух стран отсутствует. О планируемой на пятницу встрече говорили и глава МИД России Сергей Лавров, и помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, темами для беседы Путина и Трампа на встрече во Вьетнаме могут стать Сирия, КНДР и двусторонние отношения, которые «находятся в провале».

Как сообщал «Новый День», о возможности двусторонней встречи во Вьетнаме первым заявил Трамп на прошлой неделе. По его словам, он хотел бы обсудить с президентом России темы, касающиеся КНДР, Сирии и Украины. Американский лидер при этом назвал возможные переговоры с российским коллегой важными. Трамп признался, что рассчитывает на помощь Москвы в усилении давлении на Северную Корею.

Последний раз лидеры России и США общались во время саммита G20 в Германии в июле.

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон, Москва. Другие новости 10.11.17

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