«Какая-то карточная игра, настоящий хит»: в правительстве России оценили новые санкции США

Вице-премьер России Аркадий Дворкович назвал вчерашнее решение США расширить антироссийские санкции бессмысленным и наносящим ущерб всем. Он признался, что обновление санкционного списка ему напомнило карточную игру, в которую играет Вашингтон.

«Эти и прежние санкции бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для Соединенных Штатов Америки, ни для кого в мире», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости». «Поэтому мы будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов», – заключил он (цитата по ТАСС).

По его словам, распространение ограничительных мер на 21 физическое лицо и 21 организацию можно сравнить с карточной игрой.

«21 плюс 21, такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют. Особенно мне запомнилась «Сургутмебель», просто хит», – отметил Дворкович.

Накануне Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В обновленный «черный список» попал 21 гражданин России и Украины (в основном из ДНР и ЛНР), а также девять компаний. Еще по 12 юрлицам экономические ограничения были уточнены. В перечень вошли 12 компаний, связанных с «Сургутнефтегазом», а также «Силовые машины», «ВО Технопромэкспорт», подконтрольный «Ростеху», и другие. Среди физлиц в санкционный список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике того же ведомства Евгений Грабчак, а также глава «ВО Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Минфин США объяснил расширение ограничительных мер необходимостью «сохранения санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений», «оккупацией Россией Крыма» и поставкой на полуостров газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.

В МИД РФ допустили ответную реакцию Москвы на новые санкции, сочтя их бессмысленными: Россия «оставляет за собой право на ответ». «Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность»,– заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что «в Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.18

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