Сенатор от Аляски назвал условие отмены антироссийских санкций

Член американского сената от штата Аляска Даниэл Салливан сообщил условия, при которых Вашингтон мог бы отменить санкции, введенные против России. По его словам, снятие ограничительных мер полностью зависит от российского правительства.

«Если оно (правительство РФ – прим. ред.) прекратит активность в некоторых отраслях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты», – заявил Салливан РИА «Новости» на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Кроме того, сенатор отметил, что Соединенные штаты должны «поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России». Отвечать на уточняющий вопрос, помогут ли антироссийские санкции развитию американской энергетики, Салливан не стал.

Ограничительные меры, введенные в отношении российских компаний и физлиц США, еще на год продлил американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе. Также Вашингтон продолжает расследование на тему «вмешательства» Москвы в президентские выборы. Сам Трамп отвергает какую-либо связь с Россией. Кремль называет подобные обвинения «абсолютно голословными».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 06.03.18

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