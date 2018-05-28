Стало известно, сколько россиян ограничены санкциями США

В Министерстве иностранных дел России подсчитали, сколько россиян находится под санкциями США. В общей сложности за семь лет Соединенные Штаты вводили ограничения в отношении РФ 52 раза.

В ходе заседания международного комитета Совета Федерации директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что различные ограничения, введенные Вашингтоном, действуют в отношении 245 россиян и 439 российских компаний.

​«Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против РФ 52 раза», – цитирует Борисенко РИА «Новости».

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и ГАЗ, и Виктор Вексельберг и компания «Ренова», Сулейман Керимов и др. Позже госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о планах Соединенных Штатов ввести новые санкции против России. Он счел РФ «вызовом для стратегических интересов» Вашингтона и «безопасности союзников».

22 мая Госдума России приняла закон о контрсанкциях. Документ дает право правительству по решению президента РФ вводить ответные меры на недружественные действия США и иных государств, поддержавших антироссийские санкции. Борисенко отметил, что МИД России одобряет закон о контрсанкциях, а также считает документ оптимальным в той редакции, в которой его приняла Госдума.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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