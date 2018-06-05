«Эстония просто перестанет существовать»: Ильвесу ответили на угрозы отнять у России Санкт-Петербург

Заявления экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия лишится контроля над несколькими городами, если атакует страну-члена НАТО, в РФ восприняли не всерьез. Российские сенаторы и депутаты усомнились в адекватности эстонского политика и посоветовали попробовать себя в роли комедианта.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем твиттере, что Ильвес своими словами его развеселил, а также посоветовал бывшему президенту Эстонии умерить пыл.

Елена Мизулина, которая представляет в СФ Омскую область, порекомендовала эстонскому политику прочитать басню Ивана Крылова «Слон и моська». Сенатор напомнила, что площадь Омской области втрое превышает территорию Эстонии, передает РИА «Новости».

Более серьезно к словам Ильвеса отнесся депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. В интервью РБК он отметил, что экс-глава Эстонии сделал безответственное заявление «в угоду конъюнктурным интересам». «Удивительно слышать это от человека, который занимал за период своей политической карьеры достаточно высокие должности: был и послом в США, Канаде, Мексике, и министром иностранных дел, и президентом. Ничего общего с реальностью это заявление не имеет. Военная доктрина России оборонительная, а не наступательная», – указал народный избранник.

Коллега Четырбока Алексей Ковалев назвал «идиотизмом» заявление о возможной угрозе России для Эстонии. «У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит. Кто же будет вписываться за интересы Эстонии от имени НАТО? Это просто абсурд», – отметил депутат.

По мнению политолога Юрия Светова, выступления политических деятелей балтийских стран в последнее время напоминают речи безумцев. «Нужно трезво представлять себе, что столкновение на территории Эстонии между (условно говоря) Россией и блоком НАТО, не дай Бог, приведет к тому, что Эстония просто перестанет существовать, – заявил эксперт в эфире радио Sputnik. – И я думаю, слабым утешением для страны, которой не будет, станет то, что какой-то урон будет нанесен России».

Накануне, Ильвес заявил, что российской угрозы для эстонцев в военном смысле нет. Однако если РФ решится напасть на Эстонию, то она может потерять контроль над Омском, Томском и Санкт-Петербургом. Все дело в том, что Эстония находится под защитой Североатлантического альянса. «И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья [Устава НАТО] дает защиту», – выразил уверенность эстонский экс-президент.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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