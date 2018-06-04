Экс-президент Эстонии: Россия может потерять Санкт-Петербург, Омск и Томск

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что российской угрозы для эстонцев в военном смысле нет. Однако если РФ решится напасть на Эстонию, то она может потерять контроль над своими городами.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», – заявил Ильвес в интервью «Европейской правде».

Все дело в том, что Эстония находится под защитой Североатлантического альянса. «И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья [Устава НАТО] дает защиту», – уверен экс-президент.

В то же время, по словам Ильвеса, «никуда не делась кампания по дискредитации Эстонии, которая продолжается уже 27 лет». Политик упомянул Украину, у которой такие же проблемы со стороны России с рассказами о «нацистах» и «хунте». «И эта угроза – действительно опасна. На Западе хватает «полезных идиотов», и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают», – заявил экс-глава Эстонии.

Напомним, согласно ст. 5 устава НАТО нападение на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке считается атакой на весь альянс. Государство может обороняться индивидуально, либо попросить о поддержке со стороны вооруженных сил всех 29 стран-участниц.

Таллин, Служба информации РИА «Новый День»

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