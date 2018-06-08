Эстонскому политику, грозившему отнять Санкт-Петербург, запретили въезд в Россию

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу запретили приезжать в Россию. Об этом он сообщил в эфире Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR). Ильвес известен своими русофобскими высказываниями. Не так давно он грозился лишить РФ Санкт-Петербурга, если Москва решится напасть на Эстонию.

МИД России сообщил о запрете на въезд нескольким эстонским гражданам 6 июня. Это была ответная мера на введенные ранее Таллинном ограничения в отношении 49 россиян. Российские дипломаты не стали озвучивать имена из списка, уточнив лишь, что речь идет об «особо русофобски настроенных политических и общественных деятелях Эстонии».

Ильвес подтвердил, что въезд в Россию ему теперь закрыт, а также припомнил, что подобное произошло с ним во времена СССР. Экс-президент добавил, что «между российскими политическими тенденциями и ограничениями существует связь», а он надеется, что «Россия когда-то станет вновь свободным, демократическим государством».

В начале июня Ильвес заявил, что российской угрозы для эстонцев в военном смысле нет. Однако если РФ решится напасть на Эстонию, то она может потерять контроль над Омском, Томском и Санкт-Петербургом. Все дело в том, что Эстония находится под защитой НАТО. Слова Ильвеса в России восприняли не всерьез. Российские сенаторы и депутаты усомнились в адекватности эстонского политика и посоветовали ему попробовать себя в роли комедианта.

Таллин, Служба информации РИА «Новый День»

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