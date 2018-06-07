Путин о торговой войне: США вводят санкции против Европы

Европейские страны неприятно удивлены протекционистской политикой, проводимой США. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что пошлины, которые вводит Вашингтон, являются своего рода санкциями в отношении других государств.

Отвечая на вопрос о том, отменят ли страны Запада антироссийские санкции, Путин отметил, что ведет беседы с европейскими лидерами. И если раньше западные партнеры говорили о снятии ограничений в кулуарах, то теперь они заявляют этом публично.

«Я общаюсь не только с канцлером Германии и президентом Франции. Многие страны говорят о диктате США и необходимости освободиться от этого. Сейчас мы видим, что для многих партнеров США политика американцев стала неприятным сюрпризом», – сказал президент.

Путин напомнил, в 2007 году в Мюнхене он предупреждал о том, что США распространяют свою юрисдикцию на весь мир. Тогда Россию не слушали, но сейчас это стало очевидно всем.

«Они (страны Европы – прим. ред.) аннексировали Крым, как говорят многие наши партнеры? Нет, это связано с прагматичными интересами США, как их понимает сегодняшнее руководство. Нам нужно выработать единые правила взаимодействия. Понимания этого процесса есть», – заключил президент.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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