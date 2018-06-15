Российские партии все больше денег получают из бюджета и все меньше от граждан

Парламентские партии России отчитались о рекордной зависимости от государственной поддержки. Около 75% дохода партий составляют федеральные поступления. При этом общие бюджеты «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заметно сокращаются. По словам экспертов, бизнес теряет интерес к политическим силам.

Исторический рекорд зависимости от госдотаций партии продемонстрировали в 2017 году, передает РБК со ссылкой на сводные финансовые отчеты партий, предоставленные Центризбиркомом. Доход «Единой России» составил 4,3 млрд рублей, 80% из которых поступили из казны, КПРФ – 1,067 млрд рублей, доля госденег – 80%. ЛДПР на 97% зависит от федеральных поступлений с общим доходом в 1,051 млрд рублей. «Справедливая Россия» отчиталась о доходе в 497,8 млн рублей с госдолей в 75%.

По сравнению с 2016 годом доход политических партий снизился в 1,5-3 раза. Больше всех просели поступления справедливороссов, менее значительно – у «Единой России». В то же время у единоросов оказалась самая сильная зависимость от бюджета за последние 13 лет. Так в 2016 году более половины годового дохода партии составили пожертвования компаний и граждан.

Эксперты связывают падение доходов партий и рост их зависимости от госбюджета со спадом интереса бизнеса к политическим силам. Большую часть значимых решений принимает исполнительная власть. По этой причине «спонсоры в последнее время в основном платят за попадание в списки и получение депутатских мандатов». Так действуют в основном представители среднего бизнеса, а потому взносы оказываются небольшими.

Согласно российскому законодательству, на госфинансирование могут рассчитывать те партии, которые набрали больше 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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