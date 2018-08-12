Шойгу посоветовал Германии «спросить у дедушек», как говорить с Россией

Россия не потерпит разговора с собой с позиции силы. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу». «После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать» – приводит слова Шойгу «Россия 24».

Комментируя слова немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила в беседе с журналистом таблоида Bild , что необходимость жесткого диалога с Россией существует, Шойгу сказал, что немецкой стороне стоит помнить историю.

«После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать», – заметил Шойгу.

Помимо этого, глава Минобороны посоветовал представителям Германии «спросить у дедушек», чем чреват диалог с Россией с «позиции силы». Он также подчеркнул, что российская сторона всегда готова к конструктивному диалогу с Германией.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.08.18

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