«Нет английскому!»: Жириновский придумал, как бороться с «утечкой мозгов» из России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о «вредности английского языка» для России и призвал ввести плату за его обучение в школах. По мнению политика, эта мера должна воспрепятствовать «утечке мозгов» из России. Об этом лидер российских либерал-демократов написал на своей странице в Facebook.

Жириновский объяснил свое предложение тем, что в России готовят «гениальных ученых, инженеров, программистов или врачей», а потом они уезжают работать за рубеж.

«Готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу. Таким образом Запад не только укрепляет экономику, но и обескровливает конкурентов», – пишет лидер ЛДПР.

По его мнению, «чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах». Как пишет Жириновский, «к двадцати годам большинство образованных жителей планеты хорошо владеет этим языком», и «они готовы к эмиграции на Запад!». В результате «Америка и Европа в плюсе, Россия и страны Азии несут убытки и потери», – указывает политик.

Руководитель ЛДПР предлагает отказаться от обязательного обучения иностранным языкам в школах на бесплатной основе именно по этой причине.

«Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными», – считает Жириновский.

Как подчеркивает лидер ЛДПР, «в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского». «Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?», – заключает он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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