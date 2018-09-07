Германия уличила США в несоблюдении санкции против России

Вашингтон активно продвигает идею антироссийских санкций в Европе, буквально вынуждая европейские страны вводить ограничения, которые бьют по их собственным экономикам. В то же время для США коммерческая выгода всегда стоит на первом месте. Об этом пишет сотрудник немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

Журналист приводит в пример закупку американским концерном Orbital ATK ракетных двигателей у «Энергомаша». Без российских технологий США не смогут доставлять грузы на Международную космическую станцию. При этом даже нападки конгресса не влияют на решение Пентагона купить двигатели в России.

Все дело в том, что разработка собственного двигателя обойдется США в 3 млрд долларов. «В данном случае, судя по всему, коммерческая выгода взяла верх над политикой», – пишет Баллин

Кроме того, Вашингтон договаривается с Москвой о покупке пистолетов типа «Оса», произведенных концерном «Техмаш». Оружие предназначено для американских служб, первые пистолеты уже получили полицейские в штате Аризона, указывает журналист.

По всей видимости, оружейные сделки также не нарушают принципов, по которым торговля США с РФ, была бы неприемлемой. «Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указам из Белого дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией», – заключил Баллин.

Напомним, первые экономические ограничения Вашингтон ввел в 2014 году из-за украинского кризиса. США обвиняли Россию в оккупации Крыма, а также поддержке ДНР и ЛНР. Маховик санкций начал раскручиваться. Сейчас для введения новых ограничительных мер используется любой даже самый надуманный повод, например, Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США, а также отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. При этом полных и всеобъемлющих доказательств причастности Москвы к этим событиям не предоставляется.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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