Депутаты Госдумы злоупотребляют селфи на заседаниях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на возможную причину ошибок при голосовании за законопроекты. По его словам, депутаты слишком увлекаются фотографированием себя на смартфоны.

Сегодня в ходе голосования за закон о пенсионной реформе Володин обратился к парламентариям: «Уважаемые коллеги, потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решение и одновременно делать селфи, поэтому аккуратнее с новыми технологиями».

Накануне, во время голосования один голос за принятие поправок в закон о пенсионной системе был подан ошибочно. Дело в том, что депутат от КПРФ Сергей Казанков поставил бутылку с водой на кнопку для голосования своего коллеги Жореса Алферова, место которого было рядом с ним. В тот момент Алферов отсутствовал.

Сегодня Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении проект пенсионной реформы. Теперь документ будет направлен в Совет Федерации, а после одобрения в Верхней палате Федерального собрания его отправят на подпись президенту. Предполагается, сто сенаторы проголосуют за реформу 3 октября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Нидерланды и Австралия обвинили РФ в нежелании взять ответственность за крушение MH17. / Чечня и Ингушетия избавляются от постов на границе республик. / «И пенсий таких не будет к 2024 году!» Депутат Госдумы припомнил «Единой России» рост цен на бензин и сборы на капремонт. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»