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Среда, 17 октября 2018, 09:56 мск

Новости Политика

России грозят новые санкции США за восстановление Сирии

Фото: Reuters

США могут ввести новые санкции в отношении компаний России и Ирана, которые заняты восстановлением инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Администрация президента Дональда Трампа разрабатывает стратегию ведения действий в САР, которая предусматривает введение новых ограничений. В частности, санкции направлены против компаний, оказывающих помощь в восстановлении сирийских территорий, на которых присутствуют российские и иранские войска.

По данным телеканала, Вашингтон хочет добиться ухода иранских вооруженных сил из Сирии с помощью политических и дипломатических усилий. В прямой конфликт с Тегераном США вступать при этом не намерены.

В апреле президент Сирии Башар Асад заявил, что ущерб от войны оценивается в 400 млрд долларов, а на восстановление разрушенной военными действиями инфраструктуры уйдет не менее 10-15 лет.

Конгресс США ранее принял закон, который запрещает американским компаниям оказывать помощь в восстановлении тех территорий САР, которые контролируются правительственными силами.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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