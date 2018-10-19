Россия легко отделалась: губернатор США анонсировал новые санкции против РФ

Антироссийские санкции не имели достаточного воздействия. Об этом заявил губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи. По его словам, Демократическая партия готовит новые ограничительные меры против России.

В интервью Handelsblatt Мерфи отметил, что демократы считают уже введенные санкции недостаточными, так как они не имели значительных последствий для Москвы. По мнению американских политиков, Россия легко отделалась.

При этом члены Демократической партии собираются усилить санкционное давление. «Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции», – подчеркнул Мерфи.

Ранее представители США уже заявляли, что Вашингтон не намерен отказываться от политики санкций и будет вводить различные ограничительные меры каждые два месяца. В этом вопросе Соединенные Штаты активно сотрудничают с европейскими союзниками.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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