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Вторник, 6 ноября 2018, 15:20 мск

Новости Политика

Володин рассказал о переезде Госдумы в другое здание

Депутаты Госдумы временно переедут из здания на Охотном ряду в другое помещение на время ремонта зала пленарных заседаний. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы во вторник, 6 ноября.

Он отметил, что в «течение 23 лет здание (Госдумы – прим. ред.) не ремонтировалось», добавив, что в парламенте будут «заниматься этим вопросом».

«Не исключено, что временно придется переехать в здание Дома Союзов, чтобы был проведен ремонт зала планарных заседаний», – заявил Володин, признав наличие бытовых проблем в нынешнем помещении Госдумы. Речь идет о протекающем потолке, плохой вентиляции и ряда других неудобств. При этом он не уточнил, как долго продлится ремонт на Охотном ряду.

Председатель Госдумы напомнил, что в следующем году новое помещение получат два думских комитета – по международным делам и по делам СНГ. Ранее сообщалось, что два думских комитета переедут в здание Троекуровских палат в Георгиевском переулке в январе 2019 года после его ремонта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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