США дадут передышку России: новые санкции отсрочат

Американский конгресс из-за нехватки времени и высокой нагрузки, как ожидается, отложит принятие новых антироссийских санкций на будущий год, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на сенаторов.

Отмечается, что в настоящее время сенаторы вместо вопроса санкций против России сосредоточены на госрасходах, сельском хозяйстве и кадровых вопросах. По словам сенатора Джона Корнина, у конгрессменов текущего созыва осталось немного времени, поэтому нужно устроить настоящую гонку, чтоб избежать работы на Рождество.

Сенатор Боб Менендез со своей стороны заявил, что администрация президента Трампа также не пытается ускорить рассмотрение вопроса новых антироссийских ограничительных мер. В то же время политик констатировал, что у конгресса из-за большого плана работы по внутренней повестке не останется времени для принятия новых санкций против РФ в текущем году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, какой будет «вторая волна» санкций против России, сославшись на непредсказуемость Вашингтона. Однако, подчеркнул он, новый пакет антироссийских мер еще больше ухудшит отношениям между двумя странами.

Как сообщал РИА «Новый День», в августе на рассмотрение конгресса США был внесен проект закона о новых санкциях против России, подготовленный группой сенаторов. Документ предусматривает введение ограничительных мер против нового госдолга России, а также в отношении финансового и энергетического секторов РФ. Санкции в том числе предполагают ограничение операций крупнейших российских банков в долларах.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт объявила о планах Вашингтона ввести второй пакет санкций против Москвы из-за «дела Скрипаля». Первый пакет, предусматривающий запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, вступил в силу 27 августа.

8 ноября Минфин США расширил антироссийский санкционный список, принятый после воссоединения Крыма с РФ. В перечень были добавлены три физических лица и 9 организаций, включая несколько крымских санаториев.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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