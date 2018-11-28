Правовой хаос и тревожные рюкзачки: чем обернется введение военного положения для Украины

Указом президента Петра Порошенко на Украине до 25 декабря будет действовать военное положение. Как выяснилось, ни чиновники, ни рядовые граждане не понимают, какие изменения в повседневную жизнь внесет принятое властями решение. В свою очередь бывшие главы Украины предупредили, что последствия могут быть катастрофическими.

Особый режим будет действовать в течение 30 дней в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Самые предусмотрительные украинцы, ожидая возможных ограничений передвижения по территории страны, вывезли своих родственников из приграничных областей в центр, чтобы вместе встречать новый год, сообщает Business FM.

Жители Запорожья и Харькова заметили, что в обменниках вырос курс доллара. По всей видимости, граждане решили подстраховаться и начали закупаться иностранной валютой. Вслед за долларом подросли и цены, не исключено, что в скором времени подорожает бензин.

В целом среди населения Украины нет общей тревоги, есть непонимание. Граждане недоумевают, почему военное положение ввели именно сейчас, хотя раньше для принятия такого решения были более веские поводы.

В Киеве обещают, что в повседневной жизни украинцев почти ничего не изменится. Однако некоторые чиновники уже сменили строгий костюм на камуфляж. Так министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «у каждого наготове должен быть «тревожный рюкзак» с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага». Он также сообщил, что с введением военного положения Украина примет дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Будут проведены полевые военные учения, к которым привлекут руководителей и работников предприятий, находящихся в сфере управления Мининфраструктуры, а также представителей других центральных органов власти.

В принятом Верховной Радой законе указано, что «частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности и обороне Украины». Таким образом, мобилизация заранее не планируется, но и не исключается.

Тем временем, в новостных лентах уже сообщается об украинских подростках, которых направили рыть окопы на случай «атаки с моря». Дети из одного реабилитационных центров Мариуполя приняли участие в работах по укреплению береговой линии, пишет mrpl.city. По словам главы благотворительного фонда «Республика Пилигрим», капеллана ВСУ Геннадия Мохненко, это был «хороший урок патриотизма». «Это не действующая линия фронта, естественно, туда мы бы не повезли детей. Но это потенциальная линия, здесь могут произойти случаи атаки с моря – российские десантные корабли на самом деле недалеко», – отметил Мохненко.

О более тяжелых последствиях введения военного положения ранее заявили бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. В послании, опубликованном на сайте телеканала «112 Украина», экс-главы государства предупредили, что военное положение означает для Украины «радикальное ограничение прав граждан <...>, включая полный запрет забастовок и массовых акций». Подобный режим, по их мнению, грозит и водворением в стране правового хаоса.

«Каждая сделка между субъектами хозяйствования содержит пункт о невыполнении условий договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, одним из которых является военное положение. Блокирование расчетов за товары и услуги приведет к параличу бизнеса», – пояснили Кравчук, Кучма и Ющенко. Бывшие президенты спрогнозировали прекращение поступлений в бюджет и отток капиталов из банков, что приведет к неуправляемой инфляции. «Трудно представить, каким станет курс гривны», – отметили в послании экс-главы государства.

Введение военного положения на Украине «казалось не только целесообразным, но и единственно возможным» вариантом в то время, когда разгорелся конфликт в Донбассе. Однако тогда режим введен не был из-за неизбежности катастрофических социально-экономических, демографических и политических последствий. «Очевидно, сегодня появились другие аргументы», – предположили бывшие президенты. Вероятно, инициатива связана с президентскими выборами. При военном положении их проведение было бы запрещено.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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