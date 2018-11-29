МИД РФ: В НАТО сожалеют, что не успели построить военную базу в Крыму

Страны Запада расстроены тем, что не успели создать базу НАТО в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После встречи в Женеве с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом Лавров «посочувствовал» военному блоку НАТО. «Я понимаю, что некоторым нашим западным коллегам очень обидно, что не удалось создать в Крыму военно-морскую базу НАТО, но ничего не поделаешь: таков ход истории, такова воля крымского народа», – цитирует министра РИА «Новости».

Лавров добавил, что западным странам придется учитывать мнение крымчан, однозначно выступивших за воссоединение с Россией. Дипломат напомнил, что референдум в Крыму прошел в полном соответствии с принципом самоопределения народов, правом наций на самоопределение.

«Тем самым Керченский пролив стал внутренними водами Российской Федерации», – заключил глава российского МИД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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