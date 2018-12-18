Госдума окончательно утвердила наказание за участие детей в несанкционированных акциях

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об административном наказании за вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги. Авторами поправок в Кодекс об административных правонарушениях выступили депутаты Госдумы от «Единой России». За вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции предлагается наказывать организаторов таких мероприятий.

Согласно законопроекту, «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток». При повторном нарушении наказание ужесточается: виновному будет грозить до 150-300 тыс. рублей штрафа, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или до 30 суток ареста.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет увеличение штрафа для должностных лиц до 600 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.

Данная мера направлена на защиту несовершеннолетних, поскольку правоохранительные органы не могут обеспечить их безопасность, ранее заявлял соавтор законопроекта «единоросс» Евгений Ревенко. Кроме того, авторы нововведения опасаются, что дети могут спровоцировать начало насильственной смены власти в России.

По словам Ревенко, инициаторы подобных акций «мечтают спровоцировать Майдан используя детей». Родители же, указал единоросс, зачастую даже не подозревают о том, чем занимаются их дети. «Нам не нужны Гавроши. Нам с вами нужна ответственная, социально ориентированная и созидающая молодежь», – заключил депутат.

Против законопроекта выступила думская оппозиция, назвав его репрессивным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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