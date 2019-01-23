Генпрокуратура передумала и одобрила наказание за неуважение власти и фейки

Генеральная прокуратура РФ дала положительное заключение на проекты законов о наказании за публичное неуважение власти и блокировки информационных ресурсов за распространение недостоверных новостей. Об этом говорится в отзывах за подписью старшего помощника генпрокурора Артура Завалунова, которые цитирует РБК.

По данным издания, отзывы направлены в комитет Госдумы по информационной политике, который завтра, 24 января, представит законодательные инициативы на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Примечательно, что первоначально надзорный орган не поддержал наказание за публичное неуважение к власти и фейковые новости. На заседании думского комитета заместитель начальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова высказала претензии к законопроектам. Она заявила, что инициативы нельзя будет осуществить без дополнительных трат на лингвистические экспертизы. Также в законопроектах нет критериев, которые определили бы порядок внесудебной блокировки сайтов. Это может привести к необоснованному ограничению конституционных прав граждан на свободное распространение информации, отмечала представитель Генпрокуратуры.

С критикой законопроектов первоначально также выступили Минюст и Минкомсвязь. Однако после этого правительство РФ одобрило инициативы, но попросило уточнить формулировки.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении соответствующие законопроекты. Выступая «от коллектива авторов», депутат Дмитрий Вяткин сообщил об имеющихся замечаниях к законопроектам со стороны федеральных органов госвласти. «Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке данного законопроекта ко второму чтению», – сказал тогда парламентарий.

Он уточнил, что речь идет о введении ответственности за хулиганские действия в Интернете. «Речь идет именно о хулиганских действиях неперсонифицированных, распространяемых в отношении неограниченного круга лиц. Речь идет не о критике в отношении конкретного лица», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

Крымский суд заключил под стражу телохранителя Ислямова. / «Черные птицы» губернатора Дубровского: как события конца 2018 года повлияли на предвыборную кампанию. / Здоровэньки булы! Украина может вернуться в Россию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»