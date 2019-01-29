Минюст предложил прощать чиновников за «вынужденную» коррупцию

Российский Минюст приступил к разработке поправок в законы, согласно которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цель поправок – «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей». В опубликованном документе также указано, что «в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов не возможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено».

Поправки разрабатывают в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, отмечается в документе. В законотворчестве помимо Минюста участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Примеры таких форс-мажорных обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения опубликованного уведомления, пишут «Ведомости».

Напомним, что в конце прошлого года Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год, согласно которой, с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК РФ), в то время как за такой же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2899. Рост составил 9,4%.

Рост числа коррупционных преступлений зафиксирован в Москве, Подмосковье и на Кубани. По данным Генпрокуратуры, с января по октябрь прошлого года было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.19

В Курганской области в пожаре снова погибли дети, врио губернатора Шумков принимает экстренные меры. / Кому гильотину? Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Бездействие Мединского добило руины античного памятника в Керчи. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»