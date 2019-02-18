российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 февраля 2019, 11:37 мск

Новости Политика

«Мне плевать, я верю Путину»: Трамп жестко отреагировал на доклад разведки о ракетах КНДР

Фото: пресс-служба Кремля

Президент США Дональд Трамп отказался поверить данным американской разведки о наличии у Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь Штатов, доверившись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб в интервью CBS. По его словам, российский лидер рассказал Трампу об отсутствии у КНДР такого оружия.

Маккейб со ссылкой на слова бывшего коллеги рассказал, что на одной из встреч американского президента с представителями разведки ему была представлена информация о том, что Пхеньян располагает межконтинентальными баллистическими ракетами. Однако, по славам экс-главы ФСБ, Трамп отказался верить своим спецслужбам, сославшись на то, что «президент Путин сказал ему, что у северокорейцев в реальности нет таких ракет».

Сотрудники разведки продолжили настаивать на достоверности их данных. Президент в ответ заявил: «Мне плевать. Я верю Путину».

Бывший руководитель ФБР добавил, что нежелание Трампа узнать о реальном положении дел – «это настоящий шок».

Маккейб занимал должность и.о. директора ФБР с мая по август 2017 года, после того как Трамп уволил предыдущего главу ФБР Джеймса Коми. В августе 2017 года его на посту начальника ФБР сменил Кристофер Врэй.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 18.02.19

В Ноябрьске обсуждают варианты борьбы с мусорными тарифами по примеру Тюмени. / Американо-украинские манёвры в Чёрном море предусматривают решение «внезапных задач». / Главу югорского фонда «Жилище» досрочно лишили полномочий. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

США смягчили возможные санкции против банковского сектора РФ

Сенаторы предложили Госдепу считать Россию спонсором терроризма

Госдолг США обновил декабрьский мировой рекорд

Керченский инцидент как повод для новых санкций Запада против РФ

Зампостпреда США при ООН: Верните Крым, отменим санкции

Эксперты рассказали об «истинной цели» российских беспилотных «Посейдонов»

Глава МИД Венгрии заявил о лицемерии Запада по отношению к России

Сенатор посулила Трампу тюрьму уже до новых президентских выборов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Северная Корея, США,

Новости партнеров