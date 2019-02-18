«Мне плевать, я верю Путину»: Трамп жестко отреагировал на доклад разведки о ракетах КНДР

Президент США Дональд Трамп отказался поверить данным американской разведки о наличии у Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь Штатов, доверившись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб в интервью CBS. По его словам, российский лидер рассказал Трампу об отсутствии у КНДР такого оружия.

Маккейб со ссылкой на слова бывшего коллеги рассказал, что на одной из встреч американского президента с представителями разведки ему была представлена информация о том, что Пхеньян располагает межконтинентальными баллистическими ракетами. Однако, по славам экс-главы ФСБ, Трамп отказался верить своим спецслужбам, сославшись на то, что «президент Путин сказал ему, что у северокорейцев в реальности нет таких ракет».

Сотрудники разведки продолжили настаивать на достоверности их данных. Президент в ответ заявил: «Мне плевать. Я верю Путину».

Бывший руководитель ФБР добавил, что нежелание Трампа узнать о реальном положении дел – «это настоящий шок».

Маккейб занимал должность и.о. директора ФБР с мая по август 2017 года, после того как Трамп уволил предыдущего главу ФБР Джеймса Коми. В августе 2017 года его на посту начальника ФБР сменил Кристофер Врэй.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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