Члена российской делегации не впустили в Чехию

Представителю Министерства иностранных дел РФ отказали во въезде в Чехию. Об этом сообщили в российском посольстве в Праге.

Дипломат числился в составе официальной российской делегации и должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

Посольство сделало представление замглавы чешского МИДа. «В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа», – заявили в диппредставительстве.

Тем временем, СМИ Чехии написали, что дипломата не впустили в страну из соображений безопасности.

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

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