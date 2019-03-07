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Четверг, 7 марта 2019, 11:33 мск

Новости Политика

США похвалили Белоруссию за отрицание российского Крыма

США уважают позицию Белоруссии по непризнанию Крыма российской территорией. Об этом сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время визита в Минск.

«Крым – это часть Украины. Донбасс – часть Украины. Принципиальная позиция Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», – заявил представитель Госдепа в интервью Tut.by.

Кент подчеркнул, что США с уважением относятся к независимости и суверенитету Белоруссии. При этом Вашингтон понимает, что между Минском и Москвой очень тесные связи в области политики, экономики и безопасности, а потому США не просят Белоруссию сделать выбор между Россией и Западом.

«Поддержка независимости и суверенитета Белоруссии и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Белоруссия должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития. Это же касается и ее отношений с соседями», – добавил американский дипломат.

В то же время Кент отметил, что, по мнению США, Москва неоднократно использовала свои тесные отношения с соседями им же в ущерб. В частности, представитель Госдепа напомнил про конфликт с Грузией в 2008 году, а также про «попытку аннексии Крыма в 2014 году и войну, которую Россия в том же году развязала в восточных регионах Украины и которая длится до сих пор».

Цель визита в Минск помощника госсекретаря США, по его словам, состоит в том, чтобы заявить о поддержке суверенитета и независимости Белоруссии и подтвердить стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Белоруссии.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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