США похвалили Белоруссию за отрицание российского Крыма

США уважают позицию Белоруссии по непризнанию Крыма российской территорией. Об этом сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время визита в Минск.

«Крым – это часть Украины. Донбасс – часть Украины. Принципиальная позиция Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», – заявил представитель Госдепа в интервью Tut.by.

Кент подчеркнул, что США с уважением относятся к независимости и суверенитету Белоруссии. При этом Вашингтон понимает, что между Минском и Москвой очень тесные связи в области политики, экономики и безопасности, а потому США не просят Белоруссию сделать выбор между Россией и Западом.

«Поддержка независимости и суверенитета Белоруссии и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Белоруссия должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития. Это же касается и ее отношений с соседями», – добавил американский дипломат.

В то же время Кент отметил, что, по мнению США, Москва неоднократно использовала свои тесные отношения с соседями им же в ущерб. В частности, представитель Госдепа напомнил про конфликт с Грузией в 2008 году, а также про «попытку аннексии Крыма в 2014 году и войну, которую Россия в том же году развязала в восточных регионах Украины и которая длится до сих пор».

Цель визита в Минск помощника госсекретаря США, по его словам, состоит в том, чтобы заявить о поддержке суверенитета и независимости Белоруссии и подтвердить стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Белоруссии.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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