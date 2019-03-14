США списали у Forbes рейтинг российских миллиардеров для «кремлевского доклада»

Министерство юстиции США признало, что при составлении «кремлевского доклада», в который вошли самые богатые россияне, американский Минфин сверялся с журналом Forbes. Об этом говорится в документе, согласно которому Минюст просит отклонить иск российского бизнесмена Валентина Гапонцева.

«Максимум, что делало Министерство финансов,– это консультировалось со списком Forbes, когда составляло список российских олигархов. Но в докладе о выполнении закона о санкциях признано, что Минфин использовал открытую информацию», – говорится в ходатайстве.

Ранее Гапонцев обратился в суд с требованием исключить его из «кремлевского доклада», опубликованного Минфином США в начале 2018 года. Бизнесмен считает, что при составлении списка не было проведено серьезное расследование. По мнению Гапонцева, министр финансов США Стивен Мнучин просто перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes, передает РИА «Новости».

В Минюсте подчеркнули, что включение в «кремлевский доклад» не гарантировало попадания под санкции, а также не являлось обвинением лиц из списка в каких-либо противоправных действиях.

Как сообщал РИА «Новый День», в конце января 2018 года Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который внес 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, близкие, по мнению Вашингтона, к президенту РФ Владимиру Путину, а также многие представители властных структур, в том числе и руководство администрации президента России и члены правительства. Отмечалось, что в отношении фигурантов списка могут быть введены ограничительные меры.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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