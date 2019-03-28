Экс-полпред в ДФО и бывший хабаровский губернатор задержан в Москве

Силовики задержали в Москве экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева. «Ишаев задержан в Москве, это связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли», – цитирует слова близкого к следствию источника «Интерфакс». Кроме того, сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации Хабаровского края. Уточняется, что задержание Ишаева и обыски проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.

Обыски проходят в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова, сообщает информагентство. По данным телеграм-канала «112», вместе с экс-губернатором задержан его постоянный заместитель, кочевавший с ним с должности на должность. Дело возбуждено по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ).

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что проверка проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли. Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Напомним, что с 1991 по 2009 год Ишаев являлся губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. В мае 2012 года Ишаев возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2013 по 2018 год Ишаев занимал пост советника, вице-президента НК «Роснефть» по координации проектов в ДФО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.03.19

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