СКР подтвердил возбуждение дела в отношении экс-полпреда в ДФО Ишаева

В отношении экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева и иных лиц возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) на основании материалов ФСБ России.

По версии следствия, Ишаев вместе с подельниками похитил денежные средства ПАО «НК «Роснефть», где в 2013-2018 годах занимал пост вице-президента. В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Как писал «Новый День», о задержании Ишаева стало известно сегодня утром. По данным СМИ, его задержание связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли. Кроме того появились сообщения о том, что сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации Хабаровского края. Уточнялось, что задержание Ишаева и обыски состоялись в рамках одного уголовного дела.

Сообщалось, что обыски прошли в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова, сообщает информагентство. По данным телеграм-канала «112», вместе с экс-губернатором задержан его постоянный заместитель, кочевавший с ним с должности на должность. Дело возбуждено по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ).

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что проверка проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли. Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Напомним, что с 1991 по 2009 год Ишаев являлся губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. В мае 2012 года Ишаев возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2013 по 2018 год Ишаев занимал пост советника, вице-президента НК «Роснефть» по координации проектов в ДФО.

Москва, Иван Гридин

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