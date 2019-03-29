Экс-полпред президента в ДФО Ишаев помещен под домашний арест

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева по обвинению в мошенничестве. «Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Ишаева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 мая 2019 года», – цитирует «Интерфакс» решение судьи Натальи Дударь.

Ишаев будет находиться по месту его регистрации – в квартире на западе Москвы. Прогулки, о которых просила защита бывшего высокопоставленного чиновника, суд ему не разрешил. Ранее в ходе заседания адвокат Ишаева предложил суду отпустить его подзащитного под залог в 15 млн рублей. Ишаев поддержал защитника, однако пояснил, что принципиально не возражает против удовлетворения ходатайства следствия и оставляет его разрешение на усмотрение суда.

Следователь СКР на заседании суда заявил, что Ишаев свою вину в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не признал. Задержанному экс-губернатору вменяется хищение денег «Роснефти» в его бытность топ-менеджером компании. Как заявил сам Ишаев в суде, ему вменяется хищение 5 млн рублей на протяжении пяти лет.

«В 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости», – сообщила ранее в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, уголовное дело было инициировано службой безопасности компании. В четверг по делу также был задержан глава ликвидируемого представительства «Роснефти» на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов.

Как писал «Новый День», о задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. По данным СМИ, его задержание связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли. Кроме того появились сообщения о том, что сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации Хабаровского края. Уточнялось, что задержание Ишаева и обыски состоялись в рамках одного уголовного дела.

Сообщалось, что обыски прошли в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова, сообщает информагентство. По данным телеграм-канала «112», вместе с экс-губернатором задержан его постоянный заместитель, кочевавший с ним с должности на должность. Дело возбуждено по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ).

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что проверка проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли. Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Напомним, что с 1991 по 2009 год Ишаев являлся губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. В мае 2012 года Ишаев возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2013 по 2018 год Ишаев занимал пост советника, вице-президента НК «Роснефть» по координации проектов в ДФО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.19

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