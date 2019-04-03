Палата адвокатов забраковала президентский законопроект о судебной экспертизе в СК

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА РФ) направила официальное письмо в администрацию президента РФ и Госдуму с критикой предложенного главой государства Владимиром Путиным законопроекта о расширении полномочий Следственного комитета.

Законопроект был внесен президентом на рассмотрение Госдумы 12 марта. Документ предлагает наделить СКР официальным правом создавать свои судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. Формально ведомство этим занимается уже давно.

В правовой позиции ФПА РФ по законопроекту высказывается опасение, что идея помещения экспертных подразделений в структуру СКР приведет к умалению основной гарантии – независимости экспертной деятельности. Адвокаты считают, что законопроект фактически противоречит российскому законодательству, поскольку УПК РФ и действующий закон «О государственной судебно-экспертной деятельности» запрещают эксперту, зависимому от сторон процесса, принимать участие в производстве по уголовному делу. Адвокатское сообщество считает, что внедрение экспертов в структуры СК «приведет к умалению независимости экспертной деятельности».

«Конституционный Суд РФ подчеркнул, что наличие либо отсутствие зависимости конкретного лица, привлеченного в качестве эксперта при производстве по уголовному делу, от сторон или их представителей устанавливается органом или должностным лицом, ведущими производство по этому делу, на основе его фактических обстоятельств (определение КС от 23 октября 2014 г. № 2371-О), что требует установления и оценки фактических обстоятельств и не относится к полномочиям КС РФ», – указывается в отзыве.

Далее говорится, что для стороны защиты гарантии независимости эксперта являются критически важными, поскольку возможности защиты по оспариванию заключения эксперта сильно ограничены.

В отзыве ФПА РФ также указано, что для стороны защиты гарантии независимости эксперта являются критически важными, поскольку механизм отвода эксперта на практике не работает. Хотя право на заявление такого отвода есть как у обвиняемого (подозреваемого), так и защитника, но разрешает его следователь, что обессмысливает заявление такого отвода по основанию зависимости эксперта от следователя.

Адвокатское сообщество полагает, что «единственным правильным вектором развития судебно-экспертной деятельности является полное выведение всех экспертных учреждений из ведомственной подчиненности в автономное образование» и просит учесть мнение ФПА РФ по данному законопроекту.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано в Госдуме на 18 апреля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.19

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