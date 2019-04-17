Госдума запретила рекламу наркотиков и прекурсоров

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространении в СМИ и интернете информации о методах изготовления и использования таких веществ. Поправки вносятся в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе». Законопроект был внесен Госдуму группой депутатов.

Проект закона запрещает распространять в СМИ и интернете сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Законодатели также намерены запретить пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Кроме того, предлагается запретить рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Авторы инициативы указывали, что по данным МВД, за 2017 год было рассмотрено более 47 тыс. электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято более 20,5 тыс. решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. Кроме того, из незаконного оборота было изъято порядка 2 тонн различных видов наркотиков, прекращена преступная деятельность почти 660 российских наркомагазинов в интернете.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.04.19

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