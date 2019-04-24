Украина больше не будет хранить в тайне данные о секретных изобретениях СССР

Украина вышла из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Документ обязывал Киев в рамках СНГ не разглашать информацию о патентах в период СССР.

Соглашение было подписано Украиной в 1999 году. Государства СНГ должны были поддерживать режим секретности в отношении патентов, выданных на изобретения, признанные гостайной. В случае необходимости рассекречивания этих данных стороны обязывались обращаться в Роспатент.

Рассмотрение выхода из соглашения было включено в план заседания украинского правительства в рамках общей стратегии выхода из договоров СНГ, передает «Интерфакс».

Киев взял курс на выход из всех структур СНГ после присоединения Крыма к России в 2014 году. Последовательно украинские власти разрывают все соглашения, подписанные в рамках этих отношений. В частности, в декабре Киев начал процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве органов безопасности и разведслужб. В январе Украина покинула три соглашения по экономическому сотрудничеству.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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