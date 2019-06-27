До 31 января 2020 года: ЕС продлил санкции в отношении РФ

Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил секторальные санкции в отношении России. «Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики», – цитирует коммюнике Совета ЕС «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основе информации о состоянии реализации Минских соглашений, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня.

«В этом контексте руководители ЕС единогласно договорились сохранить экономические санкции в отношении России. Совет ЕС сегодня на основе этого решения принял официальное постановление по письменной процедуре», – говорится в документе.

При этом отмечается, что Брюссель потребовал срочного возобновления переговорных усилий для реализации Минских соглашений и применения мер доверия между сторонами.

В сообщении Совета ЕС напоминается, что санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине».

«Учитывая, что этого не произошло, санкции остались в силе», – заявляют в ЕС.

Напомним, санкции предусматривают ограничение доступа к первичному и вторичному рынку капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, ЕС ввел индивидуальные меры против 170 физических и юридических лиц и 44 организаций (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с присоединением Крыма и Севастополя, ограниченные их территорией (до 23 июня 2020 года).

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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