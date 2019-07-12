США одобрили закон о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета. Изменения позволяют вводить санкции, направленные против госдолга России.

Проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год пока не был утвержден конгрессом, однако поправка позволит ввести ограничения на инвестиции граждан США в российские гособлигации.

«Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится», – цитирует одного из авторов инициативы Брэдли Шермана РИА «Новости».

Кроме того, в США готовится к рассмотрению законопроект о санкциях за вмешательство в выборы. Документ предусматривает ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов, а также за сделки с госдолгом РФ.

Действующий президент Дональд Трамп выиграл выборную гонку у кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году. Сразу после этого демократы обвинили Трампа в связях с Россией. В адрес Москвы звучали обвинения во вмешательстве в выборный процесс.

Для расследования этого дела был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который впоследствии пришел к выводу, что президент США с Россией никак не связан. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений, а расследование о вмешательстве называли частью внутриполитической борьбы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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