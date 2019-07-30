США впишут антироссийские санкции в оборонный бюджет

Американские сенаторы предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширения санкций против России в том случае, если будет замечено «вмешательство» в выборный процесс со стороны Москвы. При этом ограничения будут касаться не только государственного долга РФ, но также энергетического, банковского и оборонного секторов экономики.

Внести изменения в военный бюджет предложили сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холен. Авторы инициативы указали на поправку Брэда Шермана и Максин Уотерс, которая уже содержится в документе. В ней предлагается запретить американским фирмам торговать российским суверенным долгом.

После каждых выборов спецслужбы будут отчитываться о наличии или отсутствии фактов «вмешательства» России в избирательный процесс. Если в разведке будут хоть какие-то сомнения на этот счет, антироссийские санкции будут продлеваться автоматически, передает РИА «Новости».

Рубио и ван Холлен предлагают изменить и укрепить поправку Шермана и Уотерс. Сенаторы отмечают, что санкции против госдолга России будут иметь ограниченный эффект, поэтому предлагают предусмотреть дополнительные меры воздействия, а именно ограничения против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.

Кроме того, сенаторы хотят включить в пакет санкции против российских «олигархов и высокопоставленных политических фигур», которых американская разведка заподозрит во «вмешательстве» в выборы.

Предложенные нововведения ранее были описаны в законопроекте об усилении давления на Россию с помощью санкций. Документ известен под аббревиатурой DETER. Впрочем, пока законопроект не получил хода в конгрессе.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 30.07.19

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