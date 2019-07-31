Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России

Американский суд закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, который обвинял в сговоре Россию, штаб Дональда Трампа и портал WikiLeaks.

В вердикте суда южного округа Нью-Йорка говорится, что федеральный закон «Об иммунитете иностранных государств» запрещает иски против правительств других стран. Остальных ответчиков защищает первая поправка, передает РБК со ссылкой на документы суда.

«Если WikiLeaks могла быть привлечена к ответственности за публикацию документов, касающихся политической, финансовой и избирательной стратегии демократов просто потому, что комитет Демпартии назвал их секретными, то также могла бы быть привлечена любая газета или СМИ», – говорится в решении суда.

При этом демократы не предоставили каких-либо доказательств того, что кто-то еще из ответчиков, кроме России, причастен к взлому серверов Демократической партии, а также похищению информации.

Иск был подан в апреле прошлого года. Ответчиками по этому делу были Россия, Главное управление Генерального штаба (в иске – ГРУ), бизнесмен Араз Агаларов, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его зять Джаред Кушнер и другие.

Истцы утверждали, что все эти люди вступили в сговор, чтобы нанести ущерб репутации кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. В свою очередь в штабе Трампа заявили, что обвинения необоснованны.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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