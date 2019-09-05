Турция грозит Евросоюзу новой волной сирийских беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если ЕС не выполнит своих обещаний в части постройки зоны безопасности.

По словам главы государства, Турция приняла 4 млн беженцев из Сирии. «Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжить поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Турция разработала меры по созданию зоны безопасности на территории Сирии. Это могло бы частично решить проблему нелегальных мигрантов. Для этого необходимо построить жилье и инфраструктуру, где могли бы разместиться беженцы. «Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает», – сказал турецкий лидер.

Меры по борьбе с нелегальной миграцией Евросоюз и Турция согласовали в 2016 году. В частности, страны-члены ЕС обещали выделить финансовую помощь Анкаре на прием беженцев. Кроме того, была утверждена схема возвращения мигрантов, прибывших в Грецию с турецкой территории. В ответ европейские государства обещали принять легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного».

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 05.09.19

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