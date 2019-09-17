В России изменятся правила ухода в отпуск

Россиянам хотят предоставить возможность уходить в отпуск по новым правилам, например, подав заявление работодателю в электронной форме. Соответствующий законопроект о цифровизации трудовых отношений внесла в Госдуму группа из 30 народных избранников.

Из документа следует, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, перенесенная часть отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания служебного года. В Трудовой кодекс вводятся новые положения о юридически значимых сообщениях сторон трудового договора, с которыми трудовое законодательство или трудовой договор связывают возникновение, изменение либо прекращение трудовых отношений.

Так, например, юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон трудового договора, так и путем направления документа по почте, а также с помощью электронных средств коммуникации. Другими словами, предлагается использование электронных или иных технических средств для воспроизведения на материальном носителе (бумаге) в неизменном виде содержания сообщения.

В текущем тексте законопроекта содержится норма, что соответствующий ФЗ вступает в силу с 1 октября 2019 года. При этом законопроект еще не прошел первое чтение, дата его не назначена. Последняя на данный момент стадия прохождения документа – получение заключения от правового управления Госдумы. Его специалисты каких-либо замечаний концептуального характера не выдали.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Гаджимета Сафаралиева, в России проходит цифровизация, и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому, передает РБК. В качестве примера он отметил, что уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку. Касательно сроков принятия закона Сафаралиев предположил, что это может произойти до конца года.

«Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований – в лучшем случае к Новому году», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.19

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