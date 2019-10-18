Президент-моцарелла и связь США с Древним Римом: Трамп оконфузился на встрече с главой Италии

Американский президент Дональд Трамп заявил о связи США и Италии со времен Древнего Рима. Это произошло во время встречи с Серджо Маттареллой.

Слова американского лидера были опубликованы на официальной странице Белого Дома в Твиттере. «США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима», – заявил Трамп.

В комментариях пользователи удивились незнанию истории главой государства. «Урок истории: Древний Рим начался в VIII веке до нашей эры и рухнул к V веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю», – написал один из подписчиков.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Трампа, ответив, что президент имел в виду правовую связь законов Древнего Рима с конституцией США.

Тем не менее, большинство принялись подшучивать над американским лидером. Так один из пользователей даже выложил «фотодоказательство» связи США с древними римлянами.

Кроме того, эта встреча подарила Сети новый мем. Пользователи опубликовали удивленное лицо переводчицы. Якобы именно в этот момент она услышала слова Трампа.

Те, кто смотрел видео со встречи глав государств, также обратили внимание, что американский президент очень странно произнес фамилию своего итальянского коллеги. Многим послышалось, что Трамп назвал Маттареллу моцареллой – знаменитым итальянским сыром.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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