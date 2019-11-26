В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По словам парламентария, право регулировать время продажи алкоголя отдано российским субъектам, в связи с чем руководство региона может ограничить его.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт – надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет. Например, в Якутии есть праздник Ысыах, в который запрещено продавать алкоголь совсем. Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть», – подчеркнул Тумусов, отвечая на вопрос «Газеты.ру».

Ранее стало известно, что правительство Башкирии намеревается запретить продажу алкоголя 3 января, а также ограничить ее первой половиной дня с 4 по 5 января. Ограничения вводятся, так как в эти дни происходят «все основные истории – пожары, пьяные казусы», пояснил руководитель администрации главы республики

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.19

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