Спикер заксобрания Иркутской области подал в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол подал заявление на уход в отставку. Поводом для такого решения стал его переход на работу в Госдуму, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

«Решение принято в связи с передачей Сергею Соколу мандата депутата Государственной думы, освободившегося после назначения Ольги Баталиной заместителем министра труда и социальной защиты РФ», – указано в документе. Сокол поблагодарил коллег за совместную работу и пообещал трудиться на благо Иркутской области.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 17.03.20

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