В ООН заблокировали резолюцию России об отказе от торговых войн и санкций

В Генассамблее ООН пять стран заблокировали Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, авторами которой стали Россия и 28 государств. Документ предполагал отказ от односторонних санкций и торговых войн на фоне пандемии.

«Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств – апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», – говорится в сообщении российского постпредства.

Декларация признавала лидирующую роль Всемирной организации здравоохранении в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ предполагал отмену односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН, отказ от торговых войн, а также призывал государства оказать помощь в борьбе с пандемией развивающимся странам.

Россия ждет аргументированного письменного ответа о причинах блокировки резолюции от США, ЕС и Великобритании. Мнение Украины и Грузии на этот счет Москва слышать не желает, «поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимания большинства государств-членов».

При этом Генассамблея приняла резолюцию по «глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием». Однако, несмотря на призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о смягчении санкций или приостановке военных конфликтов, принятый документ подобных мер не предполагает.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 03.04.20

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