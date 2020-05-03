Стало известно о состоянии заразившегося Covid-19 Михаила Мишустина

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина, который 30 апреля был госпитализирован после заражения новым коронавирусом.

По словам представителя главы правительства, в целом состояние Мишустина нормальное. Он остается под наблюдением врачей и продолжает лечение, рассказал Беляков, отметив, что премьер работает с документами и «активно контактирует с коллегами по телефону» (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Мишустин заразился Covid-19, стало известно вечером 30 апреля. О своей премьер сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, предложив назначить и.о. главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Глава государства в тот же день подписал соответствующий указ. На следующий день стало известно, что коронавирус выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева и одного из его замов.

Москва, Наталья Петрова

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