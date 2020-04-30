Мишустин сообщил Путину, что заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина был подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция нового типа Covid-19». Об этом официально заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У главы кабмина поднялась температура до 39 С. Он заявил, что уходит на самоизоляцию. Президент России Владимир Путин пожелал ему выздоровления.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – сказал Мишустин по видеосвязи главе государства.

Исполнять обязанности главы правительства до момента выздоровления Михаила Мишустина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова», – приводит слова премьера ТАСС.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. С начала вспышки зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Москва, Иван Гридин

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