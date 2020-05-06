У главы Минкультуры Ольги Любимовой выявлен коронавирус

Министр культуры России Ольга Любимова подхватила коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что заболевание протекает в легкой форме, министр работает удаленно.

По словам пресс-секретарь главы Минкультуры Анны Усачевой, министр получила положительный результат теста на COVID-19. Госпитализация не потребовалась – Любимова легко переносит болезнь и продолжает работать из дома. Министр «проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах», сообщила представитель главы ведомства (цитата по РИА «Новости»).

И.о. министра культуры России назначен первый замминистра Сергей Обрывалин.

Как сообщал «Новый День», вечером 30 апреля стало известно, что коронавирусом нового типа заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О своей болезни премьер сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, после чего был госпитализирован. Глава государства в тот же день подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. На следующий день стало известно, что коронавирус выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева и одного из его замов.

Москва, Наталья Петрова

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