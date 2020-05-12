Российских чиновников хотят наказывать за хамство

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий наказание за оскорбление граждан со стороны чиновников. Авторами документа выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По мнению авторов поправок, на сегодняшний день муниципальные служащие и государственные деятели остаются безнаказанными за хамское поведение по отношению к гражданам, что следует исправить, внеся поправки в ст. 5.61 КоАП РФ.

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, интернете.

Помимо этого законотворцы хотят увеличить штрафы. Так, за публичное оскорбление, в том числе в интернете, штраф для граждан хотят повысить до 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50-100 тыс. рублей, для юрлиц до 200-700 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается дополнить действующую статью четвертой частью: «Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) – влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок до 1 года».

В пятой части предусматривается наказание за повторное оскорбление: штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок до двух лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.05.20

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