В России создадут единый регистр сведений о гражданах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, который будет содержать сведения о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В регистр войдут базовые данные (фамилия, имя, отчество, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице, следует из документа.

За ведение ресурса будет отвечать Федеральная налоговая служба России на основе сведений в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. В документе также оговорена защита информации отдельных категорий лиц – судей и свидетелей.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период. До 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.

Москва, Иван Гридин

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