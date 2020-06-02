«Не могу поддержать этот закон»: сенатор Мизулина вступилась за неприкосновенность частной жизни россиян

Совет Федерации одобрил закон о создании единого федерального регистра сведений о населении, разработанный Федеральной налоговой службой (ФНС). Против этой инициативы выступила сенатор Елена Мизулина, которая предложила вернуть документ в Госдуму и создать согласительную комиссию по рассмотрению 20 подготовленных поправок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мизулина обратила внимание, что в законе нет запрета на использование программного обеспечения нероссийского производства, «не говоря уже о том, что фактически мы ничего не знаем о тех людях, кто будет иметь доступ к досье на каждого российского гражданина».

«Специалисты в области IT-технологий утверждают, что сертификация проходит формально, она не ограждает от того, что используется американское программное обеспечение, на нем работают даже госорганы, за примером далеко ходить не надо: у нас в Совете Федерации онлайн-заседание комитета гугловское», – подчеркнула сенатор.

При этом Мизулина отметила, что закон – рамочный, правительство должно будет принять к нему 20 собственных подзаконных актов. «Мы принимаем кота в мешке, это печально», – отметила она.

Вместе с тем сенатор обратилась с просьбой к представителям ФНС не утверждать, что в новом регистре не будет всей информации о каждом гражданине, поскольку «перечень сведений, который заложен в этом законе, полный». «Идентификаторы, как вы прекрасно понимаете, это электронная форма персональных данных. Это отличительный признак данной информации, цифровой», – пояснила она. В законе прямо указано о перечне из 24 сведений о гражданине, причем этот список открыт – правительство сможет его дополнить уже после подписания закона президентом и вступления его в силу. «Уже сейчас мы не знаем окончательный перечень этих сведений, – заключила Мизулина. – Обратите внимание, сведения о семейном положении, в том числе о регистрации и расторжении брака. А что помимо «в том числе»? Утверждать будет правительство. Мы фактически делегируем правительству лишить наших граждан конституционного права на неприкосновенность частной жизни, конфиденциальности».

Глава ФНС Даниил Егоров со своей стороны заверил, что программное обеспечение и оборудование для создания регистра будет использовано исключительно отечественное. «Перечень закрытый. Что там указано, только это там и будет присутствовать», – возразил он Мизулиной.

«Мы с вами разные законы, видимо, читаем, – ответила сенатор. – Потому что статья 7 содержит открытый перечень сведений, которые будут помещаться в федеральный регистр, и не обезличенных, а персональных. Я не могу поддержать этот закон». Мизулина считает, что негативные последствия от принятия идеи ФНС значительно превзойдут ту пользу, которая от него ожидается. «Я предлагаю отклонить этот закон, и предложить Государственной думе создать согласительную комиссию», – сказала она, пояснив, что на основании предложений общественности уже подготовила 20 поправок, которые исключат противоречие закона с действующими ФЗ и Конституцией.

Мизулину поддержала челябинский сенатор Маргарита Павлова. «Такие законы должны приниматься только после широкого обсуждения. Я считаю, что мы не имеем права, особенно накануне голосования по Конституции, создавать ненужное социальное напряжение», – сказала она.

Между тем глава сенатского комитета по госстроительству Андрей Клишас заявил, что вопросы по законопроекту лежат только в «плоскости подготовки подзаконных актов», однако ФНС уже заверила, что будет работать по ним совместно с СовФедом. По мнению Клишаса, закон надо принимать «в том виде, в каком он есть». Об этом же заявила и спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, рассказав рассказала о плюсах, которые получит государство от появления такого регистра, и подчеркнув, что за разглашение персональных данных уже введена ответственность вплоть до уголовной.

В результате сенаторы 130 голосами «за» при четырех против и четырех воздержавшихся одобрили идею ФНС.

Теперь закон поступит на подпись президенту.

Как уже сообщал «Новый День», Госдума приняла закон о федеральном регистре в третьем чтении 21 мая. За законопроект, который ранее отказались поддерживать все три оппозиционные фракции, проголосовало 243 депутата – при всего 47 голосах против. Еще 14 народных избранников предпочли воздержаться.

В пояснительной записке к закону сказано, что в федеральный ресурс о населении включаются базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Федеральный ресурс о населении формируется и ведется на основании сведений о физических лицах, представляемых уполномоченному органу соответствующими органами и организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды) в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Москва, Татьяна Дорофеева

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