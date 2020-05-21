«Прошлись по Конституции»: Госдума под давлением «ЕР» одобрила законопроект о федеральном регистре населения

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении закон о создании единого федерального регистра населения. Противники документа, разработанного Федеральной налоговой службой (ФНС), подчеркивали, что нововведения противоречат сразу трем статьям Конституции и федеральному закону о доктрине информационной безопасности России, однако идею налоговиков поддержало 243 парламентария.

В ходе бурной дискуссии депутат от КПРРФ Николай Коломейцев обратил внимание, аналогичный закон уже пыталась ввести в действие Великобритания в 2006 году. Однако через четыре года было принято решение об уничтожении этого регистра, поскольку из него происходили утечки, и гарантировать безопасность, как выяснилось, невозможно.

«У нас более 30 сведений [о гражданах] собирается, в том числе имеют доступ нотариусы, которые работают в иностранной юрисдикции», – указал Коломейцев, предупредив о невозможности предотвратить утечки. «Конституционные суды Португалии, Венгрии и других стран запретили использовать цифровые идентификаторы, которые не зря называют электронным концлагерем», – подчеркнул парламентарий, напомнив, что по задумке ФНС регистр должен заработать только с 2026 года, и спешить совершенно некуда.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, выйдя на трибуну, со своей стороны отметил, что, вопреки заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, встречи с главой ФНС у фракции «эсеров» не было. «У нас коронавирус, экономический кризис, мы два часа работаем [на заседании в Государственной думе], но бегом принимаем эти законы, – поддержал он Коломейцева. – Куда спешим? Что такого случится за эти три года? Успеют коллеги, пусть занимаются сейчас другими вопросами, спасением экономики России. Поэтому есть опасения, что не просто так эта спешка».

Нилов также отметил, что уже сейчас в российских поликлиниках вводят электронные карты, к которым имеют доступ врачи «и может быть, любая санитарка». «Это ваши личные, персональные, супер-интимные сведения, о которых вы говорите с врачом!» – констатировал депутат.

Нилов предложил парламентария, работникам прокуратуры, судьям и чиновникам сначала протестировать этот регистр на себе, «и только потом будем всех остальных граждан насильно заставлять вступать под колпак ФНС». «И самое главное – здесь коллеги уже говорили, нарушена Конституция, 24 статья. Сбор, хранение и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Скажите, юристы, не это ли предполагается делать?» – сказал он, уточнив, что его фракция «не будет голосовать за этот поспешный законопроект».

После этого Володин попросил Нилова, как «законодателя со стажем», объяснить термин «супер-интимные сведения». «У депутатов нет ни интимной, ни супер-интимной жизни, посмотрите, о нас пишут все, что хотят, и ни за что не несут ответственности, – заявил спикер Госдумы. – Предлагайте определение супер-интимной жизни, вносите поправку в закон. Почему вы считаете, что та база, которая будет, несет опасности больше, чем сегодняшний день?»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, в свою очередь, заявил с трибуны, что его фракция отказывается поддерживать законопроект – хотя ранее Володин подчеркивал, что ЛДПР может изменить позицию. «Да, мы получили ответы на некоторые вопросы, но, к сожалению, не на все. Первое, что нас беспокоит – это нарушение Конституции», – сообщил Лебедев, подчеркнув, что слив данных может быть осуществлен любым рядовым сотрудником МФЦ. Кроме того, данные будут собираться принудительно, и граждан не может повлиять на это. При этом данные будут аккумулироваться в одном месте, и этот факт будет привлекать злоумышленников.

Помимо этого, как считает Лебедев, соблазн будет возникать и у самих сотрудников органов, имеющих доступ к этому регистру. «За прошлый год – более 60% утечек совершается именно за счет внутренних злоумышленников», – уточнил он.

После этого на трибуну вышел «единорос», сын известного актера Сергей Боярский, который заявил, что никакой спешки в принятии законопроекта нет – несмотря на попытки протащить его сразу во втором и третьем чтении еще 12 мая. В качестве аргумента в поддержку регистра депутат заявил, что сведения о россиянах с их рождения и так собираются и хранятся в разных ведомствах, но теперь потребовалось свести их воедино. «Новые технологии пришли», – отметил он, пояснив, что новыми сервисами удобно пользоваться самим же гражданам.

«Мы подписываем, не глядя соглашения об обработке персональных данных в коммерческих структурах и банках, иначе нам никто не даст кредит. При покупке турпутевок, медобслуживании, я уже не говорю про иностранные соцсети, или платформы по бронированию отелей, это все предмет регулирования, но уже другого закона! Здесь речь идет о безопасном государственном подходе к обработке уже существующих сведений! ФНС зарекомендовала себя как локомотив развития цифровых технологий и справится с этой задачей!», – попытался убедить депутатов Боярский, но о несоответствии документа Конституции РФ не сказал ни слова.

Со своей стороны глава ФНС Даниил Егоров, которому предоставили слово после всех выступлений депутатов, отметил, что налоговая служба была выбрана в качестве оператора регистра потому, что у ведомства «есть очень серьезный опыт в создании разных реестров». «Немаловажно отметить, что все это происходит на нашей инфраструктуре, в наших центрах обработки данных», – сказал он, подчеркнув, что перед запуском система будет протестирована ФСБ и другими службами по максимальному уровню защиты.

«Это система не сбора данных. Эта система собирает ключи, которые позволяют в каждом ведомстве иметь актуальные и достоверные данные. Мы не собираем все данные от всех ведомств в одну точку. Мы собираем ключи, мы собираем те 30 видов сведений из 12 органов, которые помогут нам оказывать услуги», – заверил он.

В результате за законопроект, который ранее отказались поддерживать все три оппозиционные фракции, проголосовало 243 депутата – при всего 47 голосах против. Еще 14 народных избранников предпочли воздержаться.

Попытавшему возразить депутату Коломейцеву просто отключили микрофон после того, как Володин заявил, что его заявление не относится к ведению заседания. «Закон принят в третьем чтении», – подытожил спикер Госдумы.

Согласно законопроекту, в регистре должны быть указаны достоверные и актуальные данные о физическом лице. Среди них ФИО, пол, семейное положение, гражданство. Кроме того, должна быть информация, которая позволит идентифицировать записи акта о рождении, записи акта о смерти, а также паспорт, данные о регистрационном учете гражданина России. Данные смогут предоставляться государственным и муниципальным органам, а также МФЦ, нотариусам. Единый регистр, по мнению ФНС, поможет связать между собой базы данных различных государственных органов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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